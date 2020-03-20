Бекшин покинул пост главного санврача

Жандарбек Бекшин покинул пост главного государственного санитарного врача, передает Tengrinews.kz.

«Я остался заместителем председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг — заместителем главного государственного санврача», — прокомментировал Жандарбек Бекшин.

Кто занял пост главного санврача страны, пока неизвестно.

Жандарбек Бекшин родился в 1958 году в Костанайской области.

С апреля 2017 года Бекшин занимал должность заместителя председателя Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения — главного государственного санитарного врача Республики Казахстан.

С 2014 по 2017 годы работал заместителем председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики — главным государственным санврачом.

В июне 2017 года он стал председателем Комитета охраны общественного здоровья (КООЗ) Министерства здравоохранения — главным государственным санитарным врачом.

В 2019 году был сформирован Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава путем слияния КООЗ и Комитета фармации. Новое ведомство возглавила бывший председатель Комитета фармации Людмила Бюрабекова. Жандарбек Бекшин стал заместителем председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг — главным государственым санврачом.

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