Снятие Еркина Баулыкова с поста акима Сарани за срыв подготовки к зиме должно быть четким сигналом из Астаны другим чиновникам на местах, сообщает МИА «КазТАГ».

«В первую очередь это личная ответственность акима города Сарань и отсутствие должного контроля со стороны руководства области. По моему поручению начаты проверки. Все, кто дал недостоверную информацию о готовности объекта к отопительному сезону, будут привлечены к ответственности», — заявил 15 октября премьер-министр Олжас Бектенов, комментируя ситуацию с холодными квартирами в Сарани.

Когда 28 октября стало известно, что руководству Сарани был объявлен строгий выговор, сразу появились предположения, что Баулыков отделался легким испугом.

КазТАГ тогда выяснил, что такая мера «привлечения к ответственности» со стороны облакимата в отношении акима города не совсем устраивает центр – освобождение Баулыкова от занимаемой должности было вопросом принципиальным. Сразу два не зависящих друг от друга источника подтвердили – Баулыков будет снят с должности и этот вопрос уже вынесен на рассмотрение.

Бектенов сдержал слово, и это может быть еще и свидетельством того, что должностным лицам Левобережья Астаны надоело каждый раз самим «отдуваться» перед населением за провалы акимов в регионах, и дан четкий сигнал, что с чиновниками на местах центр больше церемониться не будет.

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