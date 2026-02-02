Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл совещание, посвящённое организации разъяснительной работы в рамках обсуждения проекта новой Конституции Республики Казахстан. В заседании приняли участие члены Правительства и акимы регионов.
Поручения по информированию населения
Глава Правительства поручил министерствам и акиматам всех уровней активизировать всестороннее разъяснение гражданам ключевых положений проекта новой Конституции. Подчёркнута важность системной, понятной и доступной коммуникации с населением.
Борьба с фейками и дезинформацией
Отдельное внимание на совещании уделено противодействию фейкам и дезинформации. Отмечено, что в социальных сетях и мессенджерах фиксируются провокационные публикации, не соответствующие действительности. Министерству внутренних дел поручено обеспечить жёсткое правовое реагирование и привлечение к ответственности за распространение ложных сведений в строгом соответствии с принципом «Закон и Порядок».
Кто будет координировать работу
Координация разъяснительной работы по проекту новой Конституции возложена на заместителя Премьер-министра — министра культуры и информации Аида Балаева.
