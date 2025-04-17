Казахстанские обменники заявили о проблеме с «белыми» долларами. Так называют старые американские купюры. От них уже отказались во многих странах. У нас же обменные пункты обязаны принимать банкноты независимо от года выпуска. Но вот избавиться от устаревших денег стало сложно, жалуются специалисты. Менять «белые» доллары на современные помогает Нацбанк. Правда, эта процедура не из легких и занимает много времени, сообщает КТК.

Доллары старого образца, которые в народе называют белыми, стали настоящей проблемой для казахстанских обменных пунктов. В профильной Ассоциации рассказали: клиенты просят новые купюры, поскольку устаревшие в некоторых странах не принимают. Наши же обменники обязаны брать деньги вне зависимости от года выпуска, а вот избавиться от них потом сложно, жалуются специалисты.

Арчин Галимбаев, руководитель Ассоциации обменных пунктов РК: – Любой обменный пункт обязан у вас принять «белые» доллары, если они соответствуют требованиям. Ну, не залиты краской, являются платежеспособными. Но с продажей таких «белых» долларов у обменных пунктов возникают проблемы. Сейчас мы их продаем с дисконтом людям, которые уезжают туда, где эти купюры еще принимаются. И причем дисконт такой, что мы их продаем дешевле, чем принимаем у населения.

В Нацбанке заверили, обменники без проблем могут продавать «белые» доллары банкам второго уровня. А уже у них неходовые купюры собирает Национальный банк, который затем самостоятельно обменивает старые банкноты на новые в США. До марта из Казахстана вывезли около 80 миллионов «белых» долларов.

Асан Ахметжан, руководитель пресс-службы Национального банка РК: – С прошлого года казахстанские банки второго уровня начали обращаться в Национальный банк с просьбой помочь обменять или вывезти невостребованные доллары старого образца. В прошлом году Национальным банком был введен механизм: мы собирали у банков второго уровня невостребованные доллары образца до 2013 года и самостоятельно вывозили их в Штаты, в Федеральную резервную систему.

На рядовых граждан это никак не влияет, заверяют в Нацбанке. За обмен «белых» долларов с клиентов комиссию не берут.

Асан Ахметжан, руководитель пресс-службы Национального банка РК: – Если вы обмениваете валюту, неважно – в обменном пункте или в банке второго уровня, то обменные операции, согласно законодательству, не должны облагаться какими-то комиссиями. Если же вы проводите с наличной валютой какие-то кассовые операции, то есть вы приносите их в банк и хотите положить на свой депозит либо на свой текущий счет, то за это банки вправе наложить банковскую комиссию.

В Россию из-за западных санкций с 2022-го новые доллары официально не поставляются. Получается, основную массу валютного кэша там составляют старые купюры. И собственно, оттуда они постепенно уходят в соседние страны Центральной Азии. В Таджикистане проблему «белых» долларов назвали настоящей эпидемией. Там многие обменники наотрез отказываются принимать американские банкноты, выпущенные с 96-го по 2006 год, объясняя это большим количеством подделок. Эксперты предостерегают: трудности с «белыми» долларами у путешественников и туристов могут возникнуть и в самой России, и еще в 13 странах. В том числе в Турции, Таиланде, Египте, Вьетнаме, на Сейшельских островах, Шри-Ланке и других популярных направлениях. Казахстанские туроператоры предупреждают об этом отдыхающих перед путешествиями.

Инна Рей, председатель фонда «Туристік Қамқор»: – Рассчитывать на то, что в нашей стране, допустим, эти доллары неходовые уже, а в другую страну вы поедете и будете ими пользоваться – это неправильно в корне. То есть вы должны понимать, что там условия такие же. Это значит, что вы здесь, находясь в стране, через наши банки должны привести в соответствие свои купюры.

По словам специалистов, «белые» доллары уступают современным по техническим характеристикам, таким как водяные знаки и другие элементы безопасности. Однако как платежные единицы новые и старые купюры не различаются. По законам США все банкноты Федеральной резервной системы, выпущенные аж с 1914 года, равнозначны. В некоторых государствах «белые» доллары обменники принимают по одному курсу, а «синие», то есть современные, – по другому. В Ассоциации обменных пунктов нашей страны тоже предлагают разделять

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