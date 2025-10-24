Ведомство, курирующее сферу связи, признало: покрытие в стране распределено неравномерно, «белые пятна» остаются и полностью их исключить невозможно. «Физику не обманешь», — отметил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев, который прибыл в Костанай. Он подчеркнул, что именно операторы обязаны выявлять зоны без покрытия и устранять проблемы. Государственная служба тоже ведёт мониторинг, по результатам выносит предупреждения, а при бездействии штрафует.

Что это значит для абонентов

Жители, сталкивающиеся с отсутствием связи в конкретных местах, могут направить обращение через сервис E-Otinish. По словам представителя ведомства, при подтверждении факта отсутствия сигнала «будут предпринимать соответствующие меры».

Чтобы ускорить разбор, в обращении стоит указать:

точную локацию (населённый пункт, улица/координаты),

дату и время проблем,

оператора и тип сети (2G/3G/4G/5G),

характер сбоя (нет сигнала, не проходит звонок/интернет и т. п.).

Почему проверки не всегда быстрые

Чиновник напомнил, что Предпринимательский кодекс серьёзно ограничивает внеплановые проверки бизнеса: «Проверить какой-то магазин или организацию сейчас очень тяжело — с 2017 года защита предпринимательства усилена». Поэтому жалобы формата «просто нет связи» часто недостаточны: нужны адресные и подтверждённые факты.

Дальше — меры воздействия

Если отсутствие связи подтверждается, регулятор выносит предписания и при необходимости применяет штрафные санкции к операторам. «Если действительно нет связи, будут предприняты соответствующие меры», — заверили в ведомстве.

Президент РК высказался о новом Налоговом кодексе Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал общественные обсуждения вокруг нового Налогового кодекса и поручил Правительству обеспечить...