Штраф без остановки: на дорогах Костаная заработают новые комплексы

В Костанайской области продолжают усиливать контроль за соблюдением скоростного режима. Только в 2025 году с помощью скрытого патрулирования — как в автоматическом режиме, так и при участии сотрудников полиции — было зафиксировано более 23 тысяч нарушений.

В регионе уже действуют 24 мобильных комплекса «Екин Патруль», «Оракул Инсайт» и «Пакрайт». Дополнительно закуплены ещё семь таких устройств.

Новые комплексы на дорогах

С 15 апреля в Костанае в штатном режиме начнут работать два новых комплекса автоматической фиксации нарушений скорости — EkinBoxSpotter.

Один из них установлен на улице Каирбекова в районе «Пивзавода», второй будет передвижным.

Как работают камеры

Как отметил заместитель начальника управления административной полиции области Аслан Балгабаев, передвижной комплекс устанавливается на специальной треноге и может использоваться на разных участках города.

«Оборудование работает в автоматическом режиме: фиксирует превышение скорости и передаёт данные в Единый реестр административных правонарушений», — пояснил он.

При этом участие сотрудников полиции сводится к установке и перемещению оборудования — личный контакт с водителями исключён.

Где будут использовать

Передвижной комплекс планируют размещать на аварийно-опасных участках, а также использовать в разное время суток, включая ночные часы.

По словам Аслана Балгабаева, внедрение таких технологий направлено на снижение аварийности и повышение дисциплины на дорогах.

Цель — безопасность

В полиции подчёркивают, что автоматизация фиксации нарушений обеспечивает неотвратимость наказания и снижает коррупционные риски.

Главная задача — повышение безопасности дорожного движения и сохранение жизни и здоровья граждан.

