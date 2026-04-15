Штраф без остановки: на дорогах Костаная заработают новые комплексы

В Костанайской области продолжают усиливать контроль за соблюдением скоростного режима. Только в 2025 году с помощью скрытого патрулирования — как в автоматическом режиме, так и при участии сотрудников полиции — было зафиксировано более 23 тысяч нарушений.
В регионе уже действуют 24 мобильных комплекса «Екин Патруль», «Оракул Инсайт» и «Пакрайт». Дополнительно закуплены ещё семь таких устройств.
Новые комплексы на дорогах
С 15 апреля в Костанае в штатном режиме начнут работать два новых комплекса автоматической фиксации нарушений скорости — EkinBoxSpotter.
Один из них установлен на улице Каирбекова в районе «Пивзавода», второй будет передвижным.
Как работают камеры
Как отметил заместитель начальника управления административной полиции области Аслан Балгабаев, передвижной комплекс устанавливается на специальной треноге и может использоваться на разных участках города.
«Оборудование работает в автоматическом режиме: фиксирует превышение скорости и передаёт данные в Единый реестр административных правонарушений», — пояснил он.
При этом участие сотрудников полиции сводится к установке и перемещению оборудования — личный контакт с водителями исключён.
Где будут использовать
Передвижной комплекс планируют размещать на аварийно-опасных участках, а также использовать в разное время суток, включая ночные часы.
По словам Аслана Балгабаева, внедрение таких технологий направлено на снижение аварийности и повышение дисциплины на дорогах.
Цель — безопасность
В полиции подчёркивают, что автоматизация фиксации нарушений обеспечивает неотвратимость наказания и снижает коррупционные риски.
Главная задача — повышение безопасности дорожного движения и сохранение жизни и здоровья граждан.
Неожиданно: лёд с озера вышел на трассу "Костанай-Кокшетау"
Дачные маршруты запустят в Костанае: список направлений
