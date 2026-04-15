Мобильные переводы под контролем: кого начнут проверять в Казахстане

В Казахстане в ближайшее время планируется начать проверки мобильных переводов граждан. Речь идёт о мерах по выявлению незарегистрированной предпринимательской деятельности, передает tengrinews.kz
Как сообщается, контроль будет направлен на операции, которые могут указывать на регулярное получение дохода. В первую очередь внимание уделят счетам, куда поступают частые переводы от разных отправителей. Такие транзакции могут рассматриваться как признак ведения бизнеса без официальной регистрации.
При этом обычные переводы между физическими лицами — помощь родственникам, переводы друзьям или возврат долгов — под ограничения не подпадают. Проверки не затронут разовые и личные операции, не связанные с предпринимательством.
Власти подчёркивают, что основная цель нововведения — повышение прозрачности финансовых потоков и выявление теневой занятости. Это позволит обеспечить равные условия для всех участников рынка и увеличить поступления в бюджет.
Также отмечается, что ранее уже были введены критерии, по которым могут определяться подозрительные операции. В частности, учитывается количество переводов и их регулярность.
Ожидается, что меры будут внедряться поэтапно. Гражданам рекомендуют внимательно относиться к своим финансовым операциям и при необходимости оформлять деятельность официально.
Скандал вокруг бездомных животных: депутат заявил о дезинформации
Штраф без остановки: на дорогах Костаная заработают новые комплексы
