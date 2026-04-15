Мобильные переводы под контролем: кого начнут проверять в Казахстане

В Казахстане в ближайшее время планируется начать проверки мобильных переводов граждан. Речь идёт о мерах по выявлению незарегистрированной предпринимательской деятельности, передает tengrinews.kz

Как сообщается, контроль будет направлен на операции, которые могут указывать на регулярное получение дохода. В первую очередь внимание уделят счетам, куда поступают частые переводы от разных отправителей. Такие транзакции могут рассматриваться как признак ведения бизнеса без официальной регистрации.

При этом обычные переводы между физическими лицами — помощь родственникам, переводы друзьям или возврат долгов — под ограничения не подпадают. Проверки не затронут разовые и личные операции, не связанные с предпринимательством.

Власти подчёркивают, что основная цель нововведения — повышение прозрачности финансовых потоков и выявление теневой занятости. Это позволит обеспечить равные условия для всех участников рынка и увеличить поступления в бюджет.

Также отмечается, что ранее уже были введены критерии, по которым могут определяться подозрительные операции. В частности, учитывается количество переводов и их регулярность.

Ожидается, что меры будут внедряться поэтапно. Гражданам рекомендуют внимательно относиться к своим финансовым операциям и при необходимости оформлять деятельность официально.

18-летний водитель устроил ДТП на трассе в Костанайской области По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 15 апреля на автодороге Костанай–Мамлютка с участием автомобиля Lada Priora,...

Скандал вокруг бездомных животных: депутат заявил о дезинформации Депутат мажилиса Парламента РК Константин Авершин выступил с обращением по поводу обсуждения законопроекта о бездомных...

Штраф без остановки: на дорогах Костаная заработают новые комплексы В Костанайской области продолжают усиливать контроль за соблюдением скоростного режима. Только в 2025 году с...