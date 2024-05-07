Бензин и дизтопливо для иностранцев подорожали в Казахстане

Фото взято с сайта avto-gas.kz
Министерством энергетики Республики Казахстан внесены изменения в приказ «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций, на которые установлено государственное регулирование цен».
Таким образом установлены предельные цены для иностранцев на бензин:
— марки Аи-80 – 89 тенге за литр;
— марки Аи-92 и Аи-93 – 245 тенге за литр.
Для граждан республики, при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, в объеме до 100 литров в сутки – 205 тенге за литр;
А при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на мотоциклы, легковые, грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в Республике Казахстан в объеме до 300 литров в сутки – 205 тенге за литр.
Дизельное топливо (летнее, межсезонное) для иностранных граждан теперь стоит – 315 тенге за литр.
Казахстанцам при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, в объеме до 100 литров в сутки – 295 тенге за литр;
При предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в Республике Казахстан в объеме до 300 литров в сутки – 295 тенге за литр.
Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.