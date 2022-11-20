Бензин в Казахстане будет дорожать – мнение

Единый рынок ЕАЭС заработает уже в 2025 году.

В министерстве энергетики Казахстана подтвердили LS планы по интеграции.

В ведомстве пояснили, что государства-члены работают над поэтапным формированием общих рынков энергетических ресурсов, включая газ, нефть и нефтепродукты, электроэнергию.

«В соответствии с принятыми планами мероприятий установлены сроки для начала функционирования общих рынков ЕАЭС, которые определяют их запуск с 1 января 2025 года», – уточнили в Минэнерго.

В беседе с LS экономист Петр Своик отметил, что в рамках евразийской интеграции Казахстан начнет подтягивать цены на ГСМ к уровню других стран Союза.

По данным GlobalPetrolPrices* от 7 ноября, в Казахстане литр бензина стоит 45 центов (около 208 тенге**), в Кыргызстане – 78 центов (около 360 тенге), в России – 85 центов (около 393тенге), в Беларуси – 97 центов (448 тенге). Таким образом, разница между Казахстаном и Беларусью составляет 2,1 раза, Россией – 1,9 раза, Кыргызстаном – 1,7 раза.

«Есть шанс поддерживать привычный ценовой уровень, если в рамках ЕАЭС перейдем на инвестиционный формат и будем работать не столько в торговом формате, сколько по части развития производства, совместных инвестпроектов. Тогда можно будет не поднимать стоимость к более высокому уровню, а оставить удобный для казахстанцев диапазон», – отметил Своик.

Он пояснил, что диверсифицированные тарифы на дизтопливо, когда для иностранцев литр стоит 450 тенге, а для местных – 230-260 тенге, как административное решение плохо вписываются в общий рынок.

«По мере развития интеграции будут нужны рыночные механизмы регулирования. В то же время государство должно нести ответственность, так как производство ГСМ в Казахстане – это естественная монополия. То, что сфера была отдана в рынок, перекупщикам и спекулянтам, было попыткой государства снять с себя эту ношу. Однако это безответственное поведение, которое привело к попыткам администрировать цены», – высказался эксперт.

По словам собеседника LS, правительству нужно взять ответственность за производственную монополию и использовать стоимость ГСМ как один из стабилизаторов цен на товары и услуги, а не провокаторов, как это происходит сейчас.

При этом Своик отметил, что в данной отрасли не нужны посредники. Продажа должна выстроиться от скважины до бензоколонки: нефтедобытчик – нефтепровод – НПЗ – региональные склады – АЗС.

«Все остальные давальцы, которые существуют – это ненужное и вредное следствие снятия государством с себя ответственности за эту монополию», – заключил экономист.

Ранее в Минэнерго ответили на вопрос LS, как долго в Казахстане будут сдерживать цены на бензин.

Напомним, в 2025 году в ЕАЭС начнет действовать единый энергорынок. По мнению казахстанских экспертов, из-за него цены на топливо постепенно выравниваются во всех странах – членах Союза. В ЕЭК также отметили, что к тому времени стоимость ГСМ в странах Союза, включая Казахстан, должна прийти к рыночным ценам и находиться в определенном коридоре.

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