Министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал о том, когда планируется повышать цены на ГСМ, передает LS.

Отвечая на вопрос корреспондента LS, глава ведомства в первую очередь уточнил, что на данный момент в стране есть запасы бензинов на 22 дня, а дизтоплива – более чем на 35 дней. Данные объемы постоянно восполняются. Они были сформированы с учетом уборочной кампании в сельском хозяйстве и планируемого ремонта на АНПЗ.

«Тем не менее мы наблюдаем тренд, связанный с перетоками, в том числе из-за существенной разницы цен в Казахстане и у соседних государств. И мы видим этот риск, который может повлиять на возможность стабильного обеспечения внутреннего рынка», – сообщил он в кулуарах KIOGE.

Саткалиев заверил, что каких-то планов по резкому увеличению стоимости нет, так как правительство придерживается социально ответственного подхода в данном вопросе.

По его словам, планируется в первую очередь запустить программы адресной соцпомощи (АСП) и соцкошелька.

«Они позволят компенсировать рост цен в том числе на комуслуги, первичные нужды, связанные с обеспечением газом и нефтепродуктами, именно у социально уязвимых слоев населения. Как только этот механизм будет разработан, плавно, в соответствии с индикаторами, на которые будем ориентироваться (на установленный Нацбанком и правительством коридор инфляции) будет осуществляться повышение цен», – сообщил Саткалиев.

Министр уточнил, что в среднесрочных планах резкого удорожания ГСМ не будет. Что касается планов по повышению стоимости в текущем году, это, по его словам, зависит от того, как будет складываться ситуация на рынке.

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