Бензин в Казахстане подорожал

Несмотря на то что объём производства бензина в Казахстане продолжает увеличиваться седьмой год подряд, цены на него тоже растут, сообщает Energyprom.

На основе данных Бюро национальной статистики эксперты посчитали, что по сравнению с сентябрём 2021 года цена на бензин в Казахстане выросла на 4%, самый заметный годовой рост зафиксировали в Северо-Казахстанской (на 5,5%), Павлодарской (на 5,1%) и Западно-Казахстанской (на 4,8%) областях, а также в Алматы (на 4,8%). Наименьшее удорожание было зафиксировано в Акмолинской (на 2,2% за год) и Мангистауской (на 2,6%) областях, передает informburo.kz

Среди марок бензина быстрее дорожал АИ-95/96 (с начала года цена на него выросла на 1,4%, а за год – на 6,9%). Также существенно дороже за год стал АИ-98 (рост на 6% за год и на 0,3% с начала года). Относительно медленно растёт цена на АИ-92 – плюс 0,7% с начала года и 3,5% за год.

Средняя по Казахстану розничная цена на литр бензина АИ-92 в сентябре 2022 года составила 179 тенге, литр бензина марки АИ-95/96 стоил 211 тенге, АИ-98 – 232 тенге.

Самый дорогой бензин марки АИ-92 продавался в Петропавловске (184 тенге за литр), Астане, Жезказгане и Костанае (182 тенге за литр).

Казахстан практически полностью обеспечил себя бензином собственного производства. Доля местного бензина на АЗС составила в январе-августе 2022 года 98,7%, против практически 100% годом ранее. Объём производства на отечественных нефтеперерабатывающих заводах за этот период вырос на 4,3%, до 3,3 млн тонн, а импорт увеличился сразу в 44,7 раза, но лишь до 43 тысяч тонн. Экспорт моторного топлива, наоборот, сократился в 4,2 раза, составив за январь-август 2022 года 24 тысячи тонн. В свою очередь, реализация на внутреннем рынке выросла на 8,4%, до 3,3 млн тонн.