Дрон массово выявляет нарушения ПДД в Костанае





Полицейские Костаная за неделю выявили 55 нарушений правил дорожного движения с помощью беспилотного летательного аппарата.

Среди зафиксированных нарушений — выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора и маневрирование без включённых указателей поворота. Также выявлены нарушения правил перехода дороги пешеходами.

В полиции подчеркнули, что соблюдение ПДД помогает сохранить жизнь и здоровье водителей, пешеходов и других участников движения. Костанайцев призывают строго соблюдать правила дорожного движения и требования законодательства.

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