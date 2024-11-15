Врач у компьютера, пациент ждёт: депутаты предложили изменить медицинские системы





Депутаты предложили усовершенствовать медицинские информационные системы, чтобы сократить нагрузку на врачей. Соответствующий запрос направлен министру здравоохранения Казахстана Акмарал Альназаровой.

По мнению депутатов, повторный ввод данных, поиск сведений в разных разделах и ручные операции отнимают время, которое медицинские работники могли бы уделять пациентам.

Единый анамнез пациента

В запросе отмечается, что важная медицинская информация находится в разных разделах системы. Из-за этого врачу приходится повторно искать или вводить данные.

Депутаты предлагают рассмотреть автоматическое формирование единого анамнеза пациента, включающего хронические заболевания, аллергии и другие значимые сведения.

Работа при сбоях и без интернета

Ещё одна проблема — зависимость оказания медицинской помощи от работы информационных систем и интернет-соединения. Авторы запроса подчёркивают, что особенно актуальна она для отдалённых сёл, людей с ограниченными возможностями, пожилых граждан и тех, у кого нет смартфона.

Минздраву предложили рассмотреть единый резервный порядок работы медицинских организаций при технических сбоях или отсутствии интернета, а также альтернативные способы идентификации пациентов.

Учёт фактической работы врача

Депутаты также обратили внимание на показатели, которые зависят от действий пациента. Врач может пригласить его на приём, уведомить и выдать направление, однако пациент вправе отказаться, не явиться или не выйти на связь.

Авторы запроса считают, что такие обстоятельства не должны необоснованно влиять на оценку работы медицинского сотрудника. Они предлагают фиксировать в системах фактически выполненные им действия.

Министерство здравоохранения просят сообщить, возможна ли реализация предложений, какие технические изменения потребуются и в какие сроки их можно внедрить.

Запрос подписали Русана Сулаймонова, Жарқынбек Амантайұлы, Илья Теренченко и Екатерина Смышляева.

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