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Погода готовит неприятный сюрприз жителям Костанайской области

— Сегодня, 17:26
Изображение для новости: Погода готовит неприятный сюрприз жителям Костанайской области

pixabay.com


В Костанайской области ночью прогнозируется дождь, днём осадки ожидаются на севере и востоке региона.

Ветер юго-западный, западный, 15–20 м/с. На севере и востоке области порывы достигнут 23–28 м/с. Температура воздуха ночью составит +3…+8 градусов, на юге — до +12. Днём ожидается +10…+15 градусов, на юге — до +18.

В Костанае будет облачно, ночью и утром пройдёт дождь. Юго-западный ветер достигнет 15–20 м/с. Ночью температура составит +5…+7 градусов, днём — +12…+14.



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