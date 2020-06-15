Береги ближнего: памятку для бессимптомных пациентов разработали в Минздраве

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COVID-2019 в Казахстане
14809 - зарегистрированно
9188 - выздоровевших
77 - летальных случаев
220(+2) - в Костанайской области
В Министерстве здравоохранения РК разработали памятку для пациентов с бессимптомной формой коронавирусной инфекции, передает coronavirus2020.kz
Инструкции для человека, находящегося на домашнем карантине:
— не выходить из дома;
— прикрывать рот и нос при чихании или кашле, предпочтительно одноразовой салфеткой для предотвращения распространения вируса. Сразу после этого необходимо вымыть руки с мылом или обработать их антисептиком на спиртовой основе. Постоянно носить плотно прилегающую медицинскую маску и менять её каждые 2 часа;
— мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком на спиртовой основе перед едой, а также после посещения туалета. Для вытирания рук предпочтительно использовать одноразовые салфетки;
— использовать индивидуальную посуду;
— при появлении температуры или признаков недомогания необходимо обратиться в колл-центр по COVID-19 или вызвать скорую помощь, уведомив о карантине и указав причину обращения.
При бессимптомной форме коронавирусной инфекции пациент подлежит медицинскому наблюдению в амбулаторных условиях и изоляции на дому (домашний карантин).
Также в ведомстве пояснили, что нужно для обеспечения удаленного мониторинга нахождения на домашнем карантине:
— лицу, находящемуся на домашнем карантине, установить на смартфон мобильное приложение Smart Astana и дать приложению все разрешения (GPS, WIFI, Bluetooth);
— включить режим «я на карантине» и не выключать его в течение действия режима домашнего карантина;
— телефон должен находиться постоянно включенным и должен быть подключен к интернету;
— мобильное приложение должно быть активным или функционировать в фоновом режиме (статус функционирования приложения можно отследить в уведомлениях или виджете статуса);
— на время использования функции домашнего карантина пользователь не должен отключать режим GPS, Bluetooth и WIFI.
Членам домохозяйства, где обеспечивается домашний карантин, рекомендуется:
— исключить посещение посторонними лицами;
— при входе в комнату карантина необходимо носить плотно прилегающую медицинскую маску, которая закрывает рот и нос. Если медицинская маска становится мокрой или грязной, ее необходимо немедленно заменить новой медицинской маской. Снимать медицинскую маску, используя соответствующую технику — то есть не трогать переднюю часть;
— ежедневно не менее двух раз в день измерять температуру тела каждому члену семьи.
— проветривать помещения не менее 2 раз в день;
— ежедневно проводить влажную уборку;
— часто мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком, для вытирания рук предпочтительно использовать одноразовые салфетки;
— каждому члену семьи использовать отдельные посуду, средства личной гигиены;
— прикрывать рот и нос при чихании или кашле, предпочтительно одноразовой салфеткой для предотвращения распространения вируса. Сразу после этого необходимо вымыть руки с мылом или обработать их антисептиком.
— При появлении температуры или признаков недомогания у любого члена семьи/домохозяйства незамедлительно обратиться в колл-центр по COVID-19 или вызвать скорую помощь, уведомив о карантине и указав причину обращения.