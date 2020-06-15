Береги ближнего: памятку для бессимптомных пациентов разработали в Минздраве

В Министерстве здравоохранения РК разработали памятку для пациентов с бессимптомной формой коронавирусной инфекции, передает coronavirus2020.kz

Инструкции для человека, находящегося на домашнем карантине:

— не выходить из дома;

— прикрывать рот и нос при чихании или кашле, предпочтительно одноразовой салфеткой для предотвращения распространения вируса. Сразу после этого необходимо вымыть руки с мылом или обработать их антисептиком на спиртовой основе. Постоянно носить плотно прилегающую медицинскую маску и менять её каждые 2 часа;

— мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком на спиртовой основе перед едой, а также после посещения туалета. Для вытирания рук предпочтительно использовать одноразовые салфетки;

— использовать индивидуальную посуду;

— при появлении температуры или признаков недомогания необходимо обратиться в колл-центр по COVID-19 или вызвать скорую помощь, уведомив о карантине и указав причину обращения.

При бессимптомной форме коронавирусной инфекции пациент подлежит медицинскому наблюдению в амбулаторных условиях и изоляции на дому (домашний карантин).

Также в ведомстве пояснили, что нужно для обеспечения удаленного мониторинга нахождения на домашнем карантине:

— лицу, находящемуся на домашнем карантине, установить на смартфон мобильное приложение Smart Astana и дать приложению все разрешения (GPS, WIFI, Bluetooth);

— включить режим «я на карантине» и не выключать его в течение действия режима домашнего карантина;

— телефон должен находиться постоянно включенным и должен быть подключен к интернету;

— мобильное приложение должно быть активным или функционировать в фоновом режиме (статус функционирования приложения можно отследить в уведомлениях или виджете статуса);

— на время использования функции домашнего карантина пользователь не должен отключать режим GPS, Bluetooth и WIFI.

Членам домохозяйства, где обеспечивается домашний карантин, рекомендуется:

— исключить посещение посторонними лицами;

— при входе в комнату карантина необходимо носить плотно прилегающую медицинскую маску, которая закрывает рот и нос. Если медицинская маска становится мокрой или грязной, ее необходимо немедленно заменить новой медицинской маской. Снимать медицинскую маску, используя соответствующую технику — то есть не трогать переднюю часть;

— ежедневно не менее двух раз в день измерять температуру тела каждому члену семьи.

— проветривать помещения не менее 2 раз в день;

— ежедневно проводить влажную уборку;

— часто мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком, для вытирания рук предпочтительно использовать одноразовые салфетки;

— каждому члену семьи использовать отдельные посуду, средства личной гигиены;

— прикрывать рот и нос при чихании или кашле, предпочтительно одноразовой салфеткой для предотвращения распространения вируса. Сразу после этого необходимо вымыть руки с мылом или обработать их антисептиком.

— При появлении температуры или признаков недомогания у любого члена семьи/домохозяйства незамедлительно обратиться в колл-центр по COVID-19 или вызвать скорую помощь, уведомив о карантине и указав причину обращения.

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