Берегите ЭЦП. Костанайцев вновь предупреждают о мошенниках

Не доверяйте ЭЦП третьим лицам! Таков главный совет филиала госкопорации «Правительство для граждан» по Костанайской области. Как отмечают в филиале, чаще всего сейчас вопросы костанайцев касаются именно ЭЦП. Главная идея обманной схемы, которую озвучивают в обществе, – псевдобыстрая и почти «бесплатная» помощь в получении собственной электронной цифровой подписи. Костанайцам напоминают, что нужно беречь личные данные, и рассказывают как.

ЭЦП в Казахстане «набирает популярность». Здесь свою роль сыграла и пандемия, и временное закрытие в 2020 году ЦОНов, и общее увеличение количества по-цифровому грамотного населения.

С помощью ЭЦП можно получать выписки и справки, оформлять платежи, совершать сделки по покупке недвижимости или авто, снимать пенсионные накопления. Доступ к личным данным вызывает интерес у мошенников. Ведь они могут, благодаря ЭЦП, получить доступ к деньгам и имуществу любого из нас.

«Сейчас идет своего рода охота за личными данными казахстанцев, — говорит PR-менеджер филиала госкопорации по Костанайской области Ярослава Богатырева. – Об информационной и финансовой безопасности казахстанцев говорят на разных уровнях. Поэтому хотелось бы обратиться к жителям Костанайской области. Сегодня мошенники предлагают свои услуги по оформлению ЭЦП онлайн (новая возможность появилась у казахстанцев в минувшем году, когда действовал режим ЧП). Появилось очень много коммерческих структур, предлагающих эту услугу. Но важно!!! Не надо, во-первых, платить за эту услугу! Каждый казахстанец может самостоятельно получить ЭЦП на портале электронного правительства egov.kz. При чем, бесплатно. Во-вторых, не стоит оформлять ЭЦП онлайн у незнакомых Вам лиц. Это чревато проблемами! Вы, просто на просто, доверяете эту процедуру третьим лицам!».

Что обещают? Быстрое оформление ЭЦП за символическую плату. Чем это чревато? Мошенники могут сохранить Ваши данные и ЭЦП на своем компьютере. А потом уже — переоформить транспорт, прописать в Вашей квартире кого-либо и т.д.

«Поэтому соблюдайте простые правила. Самое главное – не передавать электронную цифровую подпись третьим лицам. Ни при каких условиях! Второе. Если Вы оформили ЭЦП у предпринимателей, максимально быстро меняйте стандартные пароли на свой личный!», -резюмировала Богатырева.

Напомним, что ЭЦП сейчас Вы можете оформить самостоятельно на портале электронного правительства egov.kz. Если возникают трудности, то, без предварительной брони, Вы можете обратиться в ближайший ЦОН, в сектор самообслуживания. И оформить себе электронную цифровую подпись. Если необходима помощь, Вам поможет специалист госкопорации.

Если у Вас есть ЭЦП, то помните: срок ее действия – год. Заблаговременно Вы ее можете продлить онлайн самостоятельно.

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