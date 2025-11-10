В Костанае для повышения безопасности на дорогах начнут использовать беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.
По данным полиции, с начала года в регионе произошло 376 ДТП с участием пешеходов (из них 61% — в Костанае). В этих авариях погибли 10 человек, ещё 388 получили травмы. С начала года к ответственности уже привлечены более 3 200 водителей за непредоставление преимущества пешеходам на переходах.
В рамках недели «Дорожной безопасности» 10 ноября в 15:00 на пересечении улиц Тәуелсіздік – Козыбаева полицейские проведут профилактический рейд с использованием дронов.
С помощью БПЛА сотрудники ДП будут контролировать поведение водителей на подходах к «зебрам», фиксировать факты непредоставления преимущества пешеходам и передавать материалы для последующего привлечения нарушителей к ответственности.
Ни света, ни дорог. Жители микрорайона в Костанае бьют тревогу
Налоговая увидит покупки: банки начнут передавать сведения
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.