Беременная мать троих детей скончалась в больнице Житикары

Беременная мать троих малолетних детей скончалась в больнице города Житикары в Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Смерть беременной 31-летней женщины в стенах медучреждения подтвердили в Управлении здравоохранения. Расследованием занимаются различные ведомства.

«Проведено служебное расследование с привлечением областных специалистов. Также назначены внешние экспертизы. Расследованием случая смерти женщины в житикаринской больнице занимается Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗРК по Костанайской области и Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии города Астаны»,- сообщила пресс-секретарь Управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева.

Трое детей остались без матери. Мальчикам девять, шесть лет и полгода.

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