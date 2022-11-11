Беременная мать троих детей скончалась в больнице Житикары

Фото из открытых источников
Беременная мать троих малолетних детей скончалась в больнице города Житикары в Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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Смерть беременной 31-летней женщины в стенах медучреждения подтвердили в Управлении здравоохранения. Расследованием занимаются различные ведомства.
«Проведено служебное расследование с привлечением областных специалистов. Также назначены внешние экспертизы. Расследованием случая смерти женщины в житикаринской больнице занимается Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗРК по Костанайской области и Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии города Астаны»,- сообщила пресс-секретарь Управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева.
Трое детей остались без матери. Мальчикам девять, шесть лет и полгода.
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