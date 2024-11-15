Костанайский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску жительницы города к автозаправочной станции о взыскании морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.
Как следует из материалов дела, в октябре 2025 года женщина, находясь в состоянии беременности и с малолетними детьми, заехала на АЗС для заправки автомобиля. Подъехав к топливораздаточной колонке, её 12-летний сын направился к кассе для оплаты. В момент, когда истец выходила из автомобиля, произошла преждевременная подача бензина, в результате чего топливо попало на одежду, кожу женщины и кузов автомобиля. АЗС возместила расходы на химчистку куртки.
После произошедшего гражданка обратилась в суд с требованием о компенсации морального ущерба, причинённого вредом здоровью, а также о взыскании судебных расходов, включая оплату услуг представителя.
Суд указал, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 951 Гражданского кодекса РК моральный вред возмещается независимо от вины, если вред причинён жизни или здоровью источником повышенной опасности. К таким источникам относятся, в том числе, автозаправочные станции.
Согласно медицинским документам, бригадой скорой помощи истице были поставлены предварительные диагнозы, связанные с отравлением газами и парообразными веществами. В перинатальном центре подтвержден диагноз отравление парами бензина в лёгкой форме .
В то же время судом установлено, что на АЗС размещено предупреждение о правилах заправки, согласно которым клиенту необходимо сначала вставить заправочный пистолет в бак, а затем производить оплату. В ходе разбирательства было признано, что истец не соблюла установленный порядок заправки.
С учётом всех обстоятельств дела — состояния беременности, лёгкой степени отравления, а также активной позиции ответчика, который возместил материальный ущерб, — суд принял решение взыскать с АЗС моральный вред и судебные расходы в общей сумме свыше 300 тысяч тенге.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
