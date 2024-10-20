Трагедия случилась в поселке Бестобе. Женщина 34 лет, мама шестерых детей, беременная седьмым ребенком, скончалась до приезда скорой. Об этом сообщает со ссылкой на Sinegor.kz

Все случилось еще вчера вечером. Женщина была дома с семьей и, почувствовав себя нехорошо, сказала, что устала, решила прилечь. Родные обнаружили ее уже мертвой. Беременность была сроком 34 недели.

Врачи скорой помощи подтвердили, что акмолинка скончалась до их приезда. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность. Следов насилия не обнаружено.

Полиция сообщает, что по факту смерти жительницы Бестобе начато досудебное расследование, проводятся экспертизы и следственные мероприятия. Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

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