В Шуской многопрофильной центральной районной больнице Тараза произошла трагедия: беременная женщина потеряла сознание, впала в кому, а ее ребенок скончался, передаёт BaigeNews.kz.
По информации администрации медучреждения, 10 марта в 02:35 у пациентки на 33-й неделе беременности случился приступ тяжелой преэклампсии – осложнения, опасного для жизни матери и ребенка. Женщина потеряла сознание, у нее произошла остановка сердца. После реанимации она впала в кому и была переведена в реанимационное отделение.
«Из-за тяжелой степени преэклампсии произошла антенатальная гибель плода (гибель до родов). Врачи совместно со специалистами санитарной авиации провели экстренное кесарево сечение, однако спасти младенца не удалось», — говорится в сообщении.
На данный момент женщина находится в крайне тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. За ее состоянием следят врачи из Тараза и Министерства здравоохранения РК, лечение корректируется специалистами.
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