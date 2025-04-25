Рассмотрение дела о хранении и сбыте синтетических наркотиков закончено в костанайском суде. 36-летний мужчина и 26-летняя женщина, согласно обвинению, объединившись в группу, совершали такие преступления неоднократно, в итоге распространив большой объем запрещенных веществ, к тому же с применением электронных информационных ресурсов. Сами обвиняемые вину признавали лишь частично, и изъявили желание, чтобы вердикт о их виновности вынес суд присяжных.

36-летний Игорь Моисеев и 26-летняя Анастасия Митина вместе жили в квартире на улице Майлина. Но уже несколько месяцев мужчина находится под стражей, женщина под домашним арестом, так как у нее есть годовалый ребенок. Перед судом оба предстали потому, что занимались так называемыми «закладками».

«Моисеев и Митина обвиняются в том, что по указаниям неустановленного следствием лица под контактом «Умбра», используя мессенджеры и другие социальные сети, оказывали свои услуги в качестве курьеров, по распространению психотропных веществ на территории Костанайской области. Подсудимый Моисеев вину не признал, пояснив, что психотропные вещества приобретал только лишь для личного употребления, подсудимая Митина, напротив, вину признала в полном объеме», — сказал государственный обвинитель Марат Бейсембаев.

В ходе процесса, как заметил гособвинитель, Митина сама пояснила, при каких обстоятельствах они с Моисеевым делали «закладки», — искали укромные места, чтобы спрятать там дозы синтетических наркотиков мефедрон, α-PVP. С его партией весом в 28 граммов, её задержали в июле прошлого года. После этого, обыскав их квартиру, полицейские нашли множество полиэтиленовых пакетиков, изоленту, весы, — полный набор «закладчика». Оба подсудимых являются наркопотребителями, чего сами не отрицают. Согласно обвинению, сначала Моисеев действовал один. Митину к развозу доз подключил, разъяснив, что и как надо делать, когда начались проблемы со здоровьем. Он, уже перенес операцию, но до сих пор передвигается опираясь на костыль. Митина рассказала в суде, что подвигло её на такую деятельность.

«Отсутствие денежных средств и зависимость. Но, уважаемые присяжные, это не повод заниматься такой деятельностью, как распространение запрещенных веществ. Ведь наркотики, это причина, порождающая горе и разрушения, которая несет угрозу не только для людей, но и для общества и государства в целом. Это яд, который быстро разрушает жизни молодого поколения, оставляя их родных с бессилием и отчаянием»,- сказал государственный обвинитель.

Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого суд признал наличие в его действиях опасного рецидива преступлений.

В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимой суд признал наличие на иждивении малолетнего ребенка, беременность и признание вины.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 12 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях УИС максимальной безопасности, подсудимой в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях УИС средней безопасности.

Суд постановил ребенка осужденной передать в ГУ «Отдел образования акимата города Костанай» для дальнейшего устройства.

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