Беременная женщина пострадала в ДТП в Костанайской области

Фото взято @mendiqara_qostanai_media
Информацию об аварии подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.
6 ноября около 14 часов 50 минут на выезде из села Боровское Мендыкаринского района, на автодороге «Костанай-Мамлютка» произошло столкновение грузового автомобиля марки «Freightliner», под управлением 55-летнего водителя с легковым автомобилем марки BMW, в котором находились четыре пассажира, в том числе двое детей.
В результате ДТП, пострадала пассажир BMW 32-летняя беременная женщина, которую для обследования доставили в Костанайскую областную больницу.
Факт зарегистрирован в полиции. Водители направлены на медицинское освидетельствование.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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