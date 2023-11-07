Беременная женщина пострадала в ДТП в Костанайской области

Информацию об аварии подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.

6 ноября около 14 часов 50 минут на выезде из села Боровское Мендыкаринского района, на автодороге «Костанай-Мамлютка» произошло столкновение грузового автомобиля марки «Freightliner», под управлением 55-летнего водителя с легковым автомобилем марки BMW, в котором находились четыре пассажира, в том числе двое детей.

В результате ДТП, пострадала пассажир BMW 32-летняя беременная женщина, которую для обследования доставили в Костанайскую областную больницу.

Факт зарегистрирован в полиции. Водители направлены на медицинское освидетельствование.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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