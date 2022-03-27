В ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» сообщили, что беременность и кормление исключили из противопоказаний для вакцинации «Спутником Лайт», передает Zakon.kz.
«Теперь беременным можно вакцинироваться с 22-й недели, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Перед отменой противопоказаний ученые провели исследования на животных. По их результатам репродуктивная токсичность и тератогенность отсутствуют,-сообщает пресс-служба ТОО «КФК».
Также вакцину разрешили применять и кормящим женщинам.
«Однако в настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко. Поэтому перед принятием препарата кормящей женщине необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации»,-сообщила пресс-служба ТОО «КФК».
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