В этом году Костанайская область вошла в четверку регионов-лидеров по количеству подростков в положении. Беременность в столь юном возрасте угрожает не только физическому здоровью, но и отражается на моральном состоянии девочек.

Помимо того, что есть риски не выносить плод, подросток подвергается буллингу, как со стороны сверстников, так и со стороны взрослых.

«Среди подростков у нас отмечается низкая информированность, то есть молодые люди не знают о рисках при вступлении в раннюю половую жизнь, то есть не знают средствах предупреждения нежелательной беременности», — говорит главный внештатный детский гинеколог Костанайской области Кристина Газизулина.

По этой же причине, отмечает Кристина Газизулина, растет и численность школьников с ВИЧ-инфекцией. Чтобы не допустить развития всех этих тенденций, с 12 мая по всей стране стартовала неделя репродуктивного здоровья. Таким образом, медики хотят привлечь внимание женщин всех возрастов еще и к проблеме рака шейки матки. На сегодня по области числится почти тысяча женщин с таким диагнозом. Напомним, в регионе с сентября прошлого года начали вакцинировать девочек в возрасте 11-13 лет от вируса папилломы человека, который является главным возбудителем страшного диагноза. На сегодня, это считается самым действенным методом борьбы с раком шейки матки.

«Охват составляет на сегодняшний день 42%, как бы поэтому нами разрабатываются мероприятия для того, чтобы все таки внести ясность и внести гласность, потому что не всегда родители могут даже свой отказ от вакцинации обосновать», — говорит Кристина Газизулина.

Специалист отметила, что любой родитель может поставить эту прививку ребенку в своей поликлинике. Вопрос репродуктивного здоровья на сегодня касается не только женского пола, но и мужского. Как правило, мужчины менее щепетильны в данном вопросе. Однако, будущие отцы, как и будущие мамы, сталкиваются с проблемами репродуктивного здоровья наравне.

«На сегодняшний день у нас на учете по бесплодию состоит 846 человек из них по мужскому фактору 402 человека, но цифры у нас именно официальные, но могу вам сказать, что данные цифры имеют более высокое значение, более высокие цифры в реальности», — отметила Кристина Газизулина.

При планировании беременности, врачи советуют проходить обследование и сдавать анализы обоим родителям. Такая диагностика поможет узнать паре, какие показания лабораторного исследования могут помешать зачать ребенка, а после и выносить его. Базовый чекап будущие мамы и папы могут пройти бесплатно по месту прикрепления.

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