«Берите бумагу и ручку». Антикоррупционная служба обратилась к казахстанцам

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Антикоррупционная служба предупреждает граждан о мошеннических действиях группы лиц, которые посредством мессенджеров (WhatsApp, Telegram и др.) создают фальшивые аккаунты и осуществляют звонки от имени сотрудников и руководства Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, а также рассылают недостоверную информацию.
Видео пресс-службы антикоррупционной службы РК
«Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства. В случае получения подобных звонков, просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы», — сообщили в антикоррупционной службе.
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