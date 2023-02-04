Бешенство может проявиться через год. Увеличилось число костанайцев, пострадавших от укусов

В Костанайской области по сравнению с прошлым годом увеличилось число пострадавших от укусов животных.

В 97 процентах случаев, после укуса люди предпочли не рисковать жизнью и прошли курс вакцинации. Это все, чем может человек защитить себя.

«Бешенство — это вакцино контролируемое зоонозное вирусное заболевание. К сожалению, на сегодняшний день лечения от бешенства не существует.На этапе первых клинических сиптомов летальность от этого заболевания составляет 100%. Передача инфекции человеку происходит при оцарапывании, при укусах, при ослюнении больными животными»,- говорит заместитель руководителя департамента СЭК Костанайской области Гулим Досумова.

Инкубационный период в среднем составляет 2-3 месяца, но заболевание может проявиться и спустя год после укуса животного. На первые симптомы, говорит Гулим Досумова, люди зачастую не обращают внимание. Это повышенная температура, покалывание и жжение в месте укуса. Другие проявляются чуть позже.

«Основными симптомами маркерными этого заболевания являются водобоязнь, то есть гидрофобия и аэрофобия, то есть человек боится воды и сквозняков, свежего воздуха. По мере распростанения этого вируса в центральной нервной системе происходит уже воспаление головного мозга и человек в течении нескольких дней умирает от сердечно-легочной недостаточности», — отметила Гулим Досумова.

Всего за медиицинской помощью после укуса в 2022 году обратилось 2606 человек. В 46 случаях у животных, которые напали на человека, было зафиксировано бешенство. Поэтому специалисты рекомендуют в случае нападения животных, сразу обращаться за помощью к специалистам и обязательно пройти курс прививок. Для профилактики, рекомендуют привить и домашних питомцев. Для животных, также как и для человека, исход болезни один — летальный.

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