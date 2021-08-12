14 населенных пунктов Костанайской области неблагополучны в плане эпизотической ситуации

О текущей эпизоотической обстановке в области рассказали специалисты на прошедшем в Костанае брифинге. На сегодня 14 населенных пунктов области считаются неблагополучными по бруцеллезу. Об этом сообщает alau.kz

Кроме того, в Алтынсаринском и Карассуском районе были зафиксированы факты бешенства у животных. Однако, как отмечают ветеринары, угрозы для населения нет. Отмечается и снижение уровня заболеваемости бруцеллезом крупного рогатого скота. «В 2020 году в связи с ухудшением эпизоотической ситуации по бруцеллезу КРС в Наурзумском районе, управлением ветеринарии было организовано проведение широкомасштабной дезинфекции на территории всего района, с целью разрыва эпизоотической цепи. Проведение дезинфекционных мероприятий, достижение полного охвата животных диагностическими исследованиями, своевременная сдача больных животных на санитарный убой — дает свои результаты, отмечается уровень снижения зараженности КРС в Наурзумском районе», — сообщил руководитель управления ветеринарии акимата Костанайской области Ахат Шектыбаев.

Минимален и уровень заболеваемости бруцеллезом и туберкулезом мелкого рогатого скота. Однако, вызывает настороженность птичий грипп. Чтобы не допустить его распространения, птицефабрики и птицефермы за счет собственных средств провакцинировали 1 200 000 голов птиц.

«В целях профилактики высокопатогенного гриппа птиц в 2021 году запланировано использование 613 300 доз вакцины приобретенной за счет средств республиканского бюджета для вакцинации 479 786 голов птицы частного сектора. Из них в первом полугодии использовано 275 500 доз. На второе полугодие предусмотрено вакцин 336 800 доз», — рассказал Ахат Шектыбаев.

В связи с регистрацией африканской чумы свиней в ряде областей Российской Федерации и Херсонской области Украины, с 30-го июля введены ограничения на транзит через территорию республики живых свиней, а также продукции из них. Тем временем в селе Приречное зафиксирована сибирская язва. Его жители в данный момент находятся на карантине.

«Что касается села Приречного Свердловского сельского округа, непосредственно на территории села Приречное находится у нас организованное хозяйство «Алтай», да, действительно 27-го июня был официально получен документ, протокол испытаний с подтвержденным диагнозом «сибирская язва». 3 июля решением акима Свердловского сельского округа наложен карантин на данный населенный пункт. Сразу же приняты все меры, установлены блок посты для ограничения въезда-выезда», — говорит руководитель управления.

Ахат Шектыбаев, эпизоотическую ситуацию области считает спокойной. По его словам, все необходимые ветеринарные мероприятия проводятся своевременно. А в случае регистрации заболеваний, представляющих угрозу для животных и людей, выезжают специальные противоэпизоотические группы и принимают комплекс соответствующих ситуации мер.

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