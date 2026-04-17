Бесхозные многоэтажки: в Костанае уже сотни домов без обслуживания

Многоэтажный дом №106 по улице Чехова в Костанае остался без обслуживающей организации из-за долгов жильцов. По данным на 1 апреля, задолженность собственников квартир превысила 1 миллион 300 тысяч тенге.

Изначально дом обслуживала компания «Орталык», однако из-за отсутствия оплаты она отказалась от работы. После этого временно управление взял на себя КСК «Строитель 2», но и эта организация не получила оплату за свои услуги.

Жильцам предлагают перейти в ОСИ

Как сообщил специалист отдела жилищных отношений акимата Костаная Руслан Ахметжанов, 7 апреля в доме прошло собрание жильцов. Им разъяснили возможные формы управления и передали листы голосования.

Для перехода на новую форму — объединение собственников имущества (ОСИ) — необходимо набрать не менее 51% голосов. После этого дом сможет перейти на самостоятельное управление.

В городе — сотни «бесхозных» домов

После ухода обслуживающих организаций в таких домах первыми отключают освещение в подъездах. По данным акимата, в Костанае насчитывается около 230 подобных многоэтажек из 1403.

Отсутствие обслуживания приводит к ускоренному износу инженерных сетей, кровли и фасада зданий. Ситуацию может усугубить и процесс перерегистрации ПКСК и КСК, который должен завершиться до 16 июля. После этого все дома обязаны определиться с формой управления — ОСИ или НСУ (непосредственное совместное управление).

Почему процесс затягивается

Основной проблемой остаётся низкая активность жильцов. На собраниях часто не удаётся собрать кворум — необходимые 51% голосов, из-за чего решение откладывается.

В акимате отмечают, что в случае отсутствия активности со стороны жителей может быть назначена временная управляющая компания. Однако это лишь временная мера — в дальнейшем жильцы всё равно должны выбрать форму управления самостоятельно.

Новые требования и контроль

После регистрации ОСИ обязаны в течение 15 рабочих дней открыть два банковских счёта: текущий — для оплаты коммунальных услуг и текущих расходов, а также сберегательный — для накопления средств на капитальный ремонт. Эти требования распространяются и на НСУ, если в доме более 36 квартир.

Кроме того, жилищная инспекция получила дополнительные полномочия. В случае уклонения от исполнения предписаний могут проводиться проверки финансовой деятельности, а при выявлении нарушений материалы передаются в вышестоящие органы.

Тарифы на обслуживание

По информации специалистов, в настоящее время тарифы на обслуживание жилья в Костанае варьируются: у ПКСК и КСК — от 63 до 85 тенге, у ОСИ — от 100 до 120 тенге.

В акимате подчёркивают, что своевременная оплата и активность жильцов напрямую влияют на состояние домов и комфорт проживания.

