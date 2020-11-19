Бесконтрольный выпас скота. Более 100 жителей Костанайской области привлекли к ответственности

На территории области проходит операция «Скотокрад». Полицейскими за три дня оперативно-профилактического мероприятия также раскрыты 5 краж скота. Стражи порядка выявили в регионе 136 нарушений правил выпаса скота. Сельчан, у которых скот был без присмотра, привлекли к административной ответственности по статье 408 КоАП РК.

144 голов скота были найдены и помещены в загоны. Жители сел обратились с заявлениями, что с вольного выпаса пропали животные. К примеру, стражи порядка города Тобыл вернули жителю поселка Сергеевка 72 головы малого рогатого скота. Телята пропали в конце октября.

17 ноября стражи порядка в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий, в 20 километрах от села Шеген Джангельдинского района были обнаружены 7 голов КРС.

В ходе рейдов сотрудники полиции проверили 135 автомашин, на которых водители перевозили скот и мясопродукты. В ходе проверок выявлено 18 фактов перевозки животных без соответствующих документов. Жители привлечены к административной ответственности по статье 406 КоАП РК «Нарушение законодательства РК в области ветеринарии».

На трассе Мамлютка-Тобыл полицейскими остановлены две автомашины «DAF» и «КамАЗ». В кузове фуры находились 37 лошадей, а в «КамАЗе» 30 лошадей. Водители из Туркестанской области представили подложные ветеринарные документы.

В Карасуском районе стражи порядка задержали двух подозреваемых, жителей городов Костанай и Рудный в краже лошади. Злоумышленники похитили пасущегося на пустыре жеребца. В Карабалыкском районе селе Лесное из летней карды ТОО, 44-летний житель Карабалыка похитил двух лошадей. Ущерб составил почти 900 тысяч тенге. В Наурзумском и Б. Майлина полицейские раскрыли кражи овец «по горячим следам» и вернули сельчанам.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Скотокрад» продлится до 21 ноября 2020 года.

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