В Костанайской области продолжается воздушный мониторинг дорожной обстановки с помощью беспилотных летательных аппаратов. С августа прошлого года такой метод используется полицией для контроля за соблюдением правил дорожного движения на автодорогах региона.
Воздушный контроль осуществляется в рамках межведомственного взаимодействия: в проекте участвуют прокуратура, сотрудники ДЧС и полицейские. Основное внимание уделяется республиканским трассам с наибольшим количеством аварийно-опасных участков.
Для наблюдения используются как дроны, находящиеся на вооружении полиции, так и аппараты, принадлежащие Департаменту по чрезвычайным ситуациям области.
Так, в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога», 23 апреля с помощью квадрокоптера был зафиксирован факт выезда на встречную полосу движения 52-летним водителем автомобиля Hyundai Santa Fe. Материалы с фото- и видео доказательствами были переданы в суд.
Кроме грубых нарушений, таких как выезд на встречную, беспилотники фиксируют и другие виды нарушений: несоблюдение дорожной разметки и знаков, непристёгнутый ремень безопасности, а также разговоры по телефону во время движения.
В Департаменте полиции напомнили водителям о необходимости строго соблюдать Правила дорожного движения и быть внимательными на дороге.
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