С 1 января 2026 года в Казахстане начнут действовать изменения в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), которые расширят доступ к диагностике и лечению социально значимых и хронических заболеваний, передаёт BAQ.KZ.

Помощь при подозрении на болезнь — независимо от статуса

Ключевое новшество: обследование и медицинская помощь при подозрении на социально значимые заболевания будут предоставляться вне зависимости от того, застрахован человек или нет. Ранее такие услуги были доступны преимущественно гражданам со статусом ОСМС.

Какие заболевания покроет базовый пакет

Бесплатная медпомощь в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) будет оказываться при следующих диагнозах:

туберкулёз;

ВИЧ-инфекция;

злокачественные новообразования;

хронические вирусные гепатиты и цирроз печени;

психические и поведенческие расстройства;

орфанные заболевания;

дегенеративные болезни нервной системы;

демиелинизирующие заболевания центральной нервной системы;

эпилепсия;

острый инфаркт миокарда и инсульты (в установленные сроки).

ОСМС расширит поддержку пациентов с хроническими диагнозами

С 2026 года в пакет ОСМС также войдут наблюдение и лечение ряда хронических заболеваний. В их числе — сахарный диабет, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, хронические болезни почек и дыхательных путей, заболевания костно-мышечной системы и другие.

Дорогостоящее лечение — за счёт системы

Новые правила позволят пациентам получать полный объём амбулаторной и стационарной помощи, включая дорогостоящие лекарственные препараты. Для примера: ежегодные затраты на лечение одного пациента на амбулаторном диализе могут достигать 5 млн тенге — ОСМС снижает риск таких расходов для граждан.

Кто будет платить взносы

Часть людей с хроническими заболеваниями уже обеспечена страхованием за счёт государства, часть — при поддержке местных исполнительных органов. Экономически активное население продолжит делать обязательные взносы в систему.

В итоге реформы ОСМС направлены на то, чтобы повысить доступность медицинской помощи для социально уязвимых категорий и усилить финансовую защиту казахстанцев при лечении тяжёлых и хронических заболеваний.

