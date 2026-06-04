Жители Рудного и Качара будут меньше платить за тепло после проверки прокуратуры





В Рудном и поселке Качар снижены тарифы на услуги теплоснабжения после проверки, проведенной прокуратурой города. Как сообщили в прокуратуре Костанайской области, в ходе надзорной деятельности особое внимание уделялось вопросам формирования тарифов в жилищно-коммунальной сфере.

Проверкой установлено, что ТОО «Рудненские тепловые сети», обеспечивающее передачу и распределение тепловой энергии в Рудном и Качаре, не исполнило отдельные статьи тарифной сметы на сумму свыше 150 млн тенге.

По акту прокурорского надзора Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области произвел перерасчет тарифа на услуги предприятия.

В результате с 1 июня 2026 года для более чем 100 тысяч жителей и 997 организаций Рудного и Качара введен временный компенсирующий тариф на теплоснабжение.

Так, в Рудном тариф снижен на 177,96 тенге за гигакалорию без учета НДС, что составляет 1,73%. В поселке Качар снижение составило 763,04 тенге за гигакалорию без НДС или 6%.

Кроме того, за нарушения при формировании тарифа предприятие привлечено к административной ответственности. На ТОО «Рудненские тепловые сети» наложен штраф в размере 3,4 млн тенге, который уже полностью оплачен.

В прокуратуре отметили, что работа по мониторингу тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства будет продолжена.

Казахстанцев предупредили о мошенниках, предлагающих «семейные тарифы» Казахстанцев предупредили о мошенниках, предлагающих «семейные тарифы» Полицейские предупреждают жителей Казахстана о новой схеме интернет-мошенничества,...