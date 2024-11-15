До 1,2 млн тенге: какие выплаты получают семьи с детьми в Казахстане





В Казахстане действует комплексная система государственной поддержки семей с детьми, которая охватывает период от рождения ребенка до его совершеннолетия. Сегодня предусмотрено пять основных видов пособий и социальных выплат.

Единовременное пособие при рождении ребенка составляет:

на первого, второго и третьего ребенка — 164 350 тенге;

на четвертого и последующих детей — 272 475 тенге.

Для работающих женщин предусмотрена социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, а также усыновлением новорожденного ребенка. Ее размер зависит от среднемесячного дохода за последние 12 месяцев. По данным на 1 мая 2026 года, средний размер такой выплаты составляет 1,2 млн тенге.

Кроме того, работающие родители могут получать социальную выплату по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода за последние два года. На начало мая средний размер этой выплаты достиг 86 062 тенге.

Отдельные меры поддержки предусмотрены для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Ежемесячное пособие в этом случае составляет 81 871 тенге.

Особое внимание государство уделяет многодетным семьям. Независимо от уровня доходов им выплачивается ежемесячное пособие:

семьям с четырьмя детьми — 69 330 тенге;

с пятью детьми — 86 673 тенге;

с шестью детьми — 104 017 тенге;

с семью детьми — 121 360 тенге.

Дополнительную поддержку получают матери, награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

По данным государственных органов, сегодня различными видами пособий охвачено более 630 тысяч многодетных семей по всей стране. Это делает программу одной из крупнейших мер социальной поддержки населения в Казахстане.

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