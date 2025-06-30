В последние годы ввиду отсутствия подготовленных площадок на территории города Костаная, очередность на получение земельных участков для ИЖС превысила 40 тысяч человек. Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костаная приступил к подготовке мероприятий по предоставлению земельных участков для ИЖС в жилом массиве Кунай.

Действующим ПДП жилого массива «Кунай» предусмотрено строительство индивидуальных жилых домов на 1967 земельных участках. Из них уже освоены и предоставлены 14 земельных участков, для граждан, пострадавших от паводка 2024 года.

«161 земельный участок закреплены за ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» для дальнейшего строительства за счет бюджетных средств, из которых на 77 предусмотрено строительство одноэтажных жилых домов, на 84 — двухэтажных жилых домов. Оставшиеся 1792 земельных участка будут предложены гражданам, состоящим в очереди. Из которых 124 земельных участка с уже построенными индивидуальными жилыми домами, в том числе 55 двухэтажных и 69 одноэтажных для покупки за наличный расчет либо через механизм кредитования в банках второго уровня», — сообщил руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная Марат Темирбаев.

Стоимость домов составляет от 29 до 32 млн. тенге, земельный участок предоставляется на бесплатной основе.

«В течение 5 лет вся инфраструктура строилась. У нас там были работы по газу повторно. То есть к каждому участку, 1967 участков, подведена вся инженерная инфраструктура. Поэтом было принято решение, что программы нет, даже, если бы программы были себестоимость дома порядка 30 млн в среднем. Чтобы построить все эти дома, недостающие 1800 участков, надо примерно 50 млрд тенге, ориентировочно. Даже если поэтапно мы будем выделять бюджетом, допустим, это затянется на десяток лет, с учетом выделения средств. Поэтому мы решили предоставить такую возможность людям, люди сами об этом просили, что они смогут в течение трех лет, согласно законодательства, построить себе жилье, получить бесплатно 8 соток и построиться», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

Передавать данные обо всех счетах казахстанцев банки начнут с 1 июля С 1 июля 2025 года все банки второго уровня, филиалы иностранных банков, Банк развития Казахстана...

Один циклон за другим. Прогноз погоды Прогноз погоды по Казахстану на 1-3 июля представили синоптики Казгидромета. Погоду большей части территории республики...