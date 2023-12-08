Бесплатно проконсультироваться у онкологов приглашают казахстанцев

9 декабря 2023 года в региональных онкоорганизациях проводится Единый день открытых дверей по повышению осведомленности о раке желудка, поджелудочной железы и печени для населения. Об этом сообщает министерство здравоохранения РК.

Министерство здравоохранения приглашает всех желающих на бесплатные консультации онкологов в следующие даты и места:

Костанайская область:

Дата и время: 09.12.2023, 09.00-13.00.

Адрес: Костанайский городской онкологический многопрофильный диспансер, г. Костанай, ул. Кубеева, 2, новая поликлиника.

Телефон для справок: 73-03-44.

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