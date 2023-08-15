Бесплатное питание для начальных классов. Как будут кормить в Костанайской области?

По поручению президента страны с первого сентября текущего года все ученики начальных классов, то есть с первого по четвертый, должны быть обеспечены горячим питанием. Раньше такая возможность предоставлялась лишь детям из социально-уязвимой категории.

В Костанайской области это более четырех тысяч учеников. Финансировалось бесплатное питание из фонда всеобуча. Сейчас же кормить бесплатно будут почти сорок девять тысяч школьников начального звена.

«Ранее был выделен 561 миллион тенге на питание учащихся первых классов. И уже на сегодняшний день на сессии областного маслихата выделен 1 миллиард 252 миллиона на питание учащихся 2-4 классов. Это деньги до конца текущего календарного года. Выделение средств на 2024 год будет рассмотрено чуть позже в рамках рассмотрения областного бюджета», — говорит пресс-секретарь управления образования Костанайской области Анна Лазарева.

В областном центре кормить бесплатно будут пятнадцать тысяч детей. Сложностей с организацией горячего питания для такого количества учеников в Костанае не возникнет, уверяют в отделе образования.

«На сегодня горячее питание школьников организованно в 35 школах города, в одной из школ буфетное питание. Организацию питания осуществляет десять поставщиков. Стоимость питания составляет 450 тенге», — сообщила руководитель отдела образования Костаная Гульсум Уразбаева.

Средняя цена по области чуть выше — пятьсот двадцать один тенге. В отличии от городских школ, в сельских могут возникнуть проблемы. В регионе 295 малокомлектных школ, в девяноста одной из них столовых нет. В некоторых школах учатся не более пяти учеников, организвать в них питание достаточно сложно. Открывать столовую не целесообразно.

«Особенностью нашей области является то, что у нас очень много малокомплектных школ, свыше 60% и часть из них расположена в старых, приспособленных зданиях, где столовых нет. В таких случаях будут обеспечены либо буфетным бесплатным питанием, либо привозной горячей едой, кейтеринговыми компаниями», — отметила Лазарева.

Все вопросы будут решены до начала учебного года, уверяют в управлении образования. Поэтому родителям учеников начальных классов, такую графу как «деньги на школьный обед» из семейного бюджета можно смело вычеркивать.

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