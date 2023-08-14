Кому предоставят бесплатное питание в казахстанских школах в новом учебном году

100 процентов учащихся начальных классов будут охвачены бесплатным питанием с 1 сентября 2023 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство просвещения.

«По поручению Главы государства с 1 сентября текущего года планируется организовать бесплатное питание для более 1,5 миллиона учащихся из малообеспеченных семей, а также обучающихся начальных классов независимо от социального статуса», — сообщили в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения.

По данным ведомства, стоимость бесплатного питания по республике в среднем составит 577 тенге, максимальная цена предусмотрена в городе Алматы — 800 тенге.

«В предыдущих годах охват бесплатным питанием учащихся 1-4-х классов составлял 56,6 процента. Это школьники городов Астана, Алматы и Шымкент, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Улытау, Кызылординской и Атырауской областей. В целях исполнения поручения Главы государства проделана работа по обеспечению бесплатным питанием учащихся оставшихся регионов, тем самым с нового учебного года будет достигнут показатель в 100 процентов», — сказала руководитель управления Комитета по охране прав детей Дана Мактаева.

Отмечается, что министерство прорабатывает вопрос повышения качества школьного питания

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