Бесплатное питание в детсадах и школах: до 1 сентября обещают решить вопрос во всех регионах

Детей из социально уязвимых семей во всех регионах Казахстана обеспечат бесплатным питанием в детских садах с 1 сентября, сообщили informburo.kz в Министерстве просвещения РК.

В 11 регионах проблему уже решили (ВКО, ЗКО, Абайская, Улытауская, Жетысуская, Жамбылская, Павлодарская, Карагандинская, СКО, Акмолинская, Костанайская области). В девяти регионах бюджет утвердят на заседании маслихата до конца июня (Алматы, Шымкент, Мангистауская, Актюбинская, Кызылординская и Алматинская области).

Также всех учащихся начальных классов планируют обеспечить бесплатным горячим питанием к началу учебного года.

В девяти регионах младшеклассники уже обеспечены бесплатным питанием (Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Улытауская, Павлодарская, Кызылординская области, города Астана, Алматы, Шымкент).

В восьми регионах провели сессии маслихатов и приняли решение о выделении средств (Алматинская, Актюбинская, Акмолинская, Жамбылская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Жетысуская и Туркестанская области).

В Костанайской области это поручение президента выполнили частично. В Абайской и Восточно-Казахстанской областях ожидают утверждение бюджета в июне-июле.

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