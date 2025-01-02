Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова подвела итоги работы ведомства в 2024 году.

Она отметила, что по поручению Главы государства в 2024 году инициированы ряд важных законодательных актов, реализованы практические шаги по улучшению доступности и качества медицинской помощи для каждого гражданина страны. Министерством был разработан проект закона по формированию Единого пакета медицинской помощи, обеспечению финансовой устойчивости системы и повышению ответственности местных исполнительных органов за участие в системе медицинского страхования отдельных категорий социально-уязвимых слоев населения.

«По инициативе Министерства здравоохранения с 2025 года онкоскрининги будут доступны в пакете ГОБМП, в связи с этим в настоящее время проводится работа по внесению изменений в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения». С 2026 года планируется сделать бесплатной консультативно-диагностическую помощь при подозрении на 13 социально значимых заболеваний, таким образом наши граждане смогут бесплатно пройти диагностику, своевременно выявить патологии, что позволит улучшить состояние здоровья и в целом качество жизни», — сообщила министр здравоохранения.

Альназарова отметила, что для улучшения качества и доступности медицинской помощи населению на первичном уровне повышены требования к поликлиническим организациям. Организована самозапись к профильным специалистам, внедряются запланированные приемы. Оптимизированы кратность, объем и периодичность динамического наблюдения, а также перечень диагностических услуг, в который включены тесты с высокой доказательной эффективностью. Усовершенствован маршрут пациента с указанием регламентации этапности и объемов исследований.

Стандартизирован единый перечень консультативно-диагностических услуг при подготовке к плановой госпитализации с сокращением требуемых лабораторных исследований на 42 единицы, а также пролонгированы сроки действия результатов исследований от 14 дней до 6 месяцев С марта месяца реализуется проект «Клиника одного дня», позволяющий проведение инновационных методов пренатальной диагностики беременным и своевременное выявление риска рождения ребенка с патологией. На сегодняшний день показатель материнской смертности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижен на 32%.

В рамках Послания Главы государства для решения проблемы дефицита квалифицированных медицинских кадров приняты меры по улучшению качества медицинского образования, внедрению системы дифференцированных грантов, в зависимости от уровня образовательного процесса. В рамках повышения результативности кадровой политики здравоохранения Главой государства в апреле этого года подписан закон, который предусматривает установление денежной выплаты в размере 100 минимальных заработных плат или 8,5 млн. тенге востребованным медработникам, трудоустроенных в сельские регионы, он также направлен на повышение статуса медицинского работника и престижа врачебной профессии.

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