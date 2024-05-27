Бесплатные 10 соток: сколько казахстанцев стоят в очереди

В Казахстане в очереди на бесплатные 10 соток для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) стоят более 3.9 млн человек. В тройке лидеров — Алматинская, Туркестанская области и Шымкент. Об этом Krisha.kz сообщили в НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан».

Каждый казахстанец один раз в жизни имеет право получить бесплатно 10 соток (ст. 50 Земельного кодекса).

Сколько человек стоят в очереди и сколько планируют выдать участков

В 2024 году планируют выдать 24 116 участков.

Регион Очередь, чел.* План на 2024 г.** Алматинская

область 1 223 631 0 Туркестанская

область 454 386 1 000 Шымкент 280 302 0 Акмолинская

область 273 970 203 Астана 250 648 0 Жамбылская

область 227 263 2 900 Актюбинская

область 191 851 2 090 Атырауская

область 183 027 1 260 Мангистауская

область 170 991 5 357 Кызылординская

область 161 923 6 700 Область

Жетысу 122 050 1 642 ЗКО 98 548 1 456 Костанайская

область 66 650 397 Павлодарская

область 61 653 250 Карагандинская

область 58 589 434 ВКО 41 781 119 СКО 26 837 0 Абайская

область 25 710 53 Область

Улытау 19 250 255 Алматы 0, нет свободных земель 0

* Информация НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан» на 14.05.2024 г.

** Сведения Комитета по управлению земельными ресурсами.

В 2023 году по 10 соток получили 8 805 человек. Максимум — 2 243 участка — в Жамбылской области, минимум — 22 надела — в Актюбинской области.

В то же время в Астане, Шымкенте земли вообще не выдавали.

Кто, когда и как выдаёт 10 соток

Участки выдают только там, где есть сети водо- и электроснабжения.

Решения по выдаче земли принимают местные акиматы. Они обязаны предоставлять информацию о подготовке площадок и списки очередников на сайтах, в СМИ на казахском и русском языках один раз в квартал.

В собственность получить участок можно только после освоения, т. е строительства дома.

На период освоения земля предоставляется в аренду.

Решение о предоставлении права частной собственности принимается на основании акта приёмки в эксплуатацию построенного дома.

В настоящее время процесс предоставления земельных участков полностью переведён в онлайн-режим. Появилась интеграция с Единым государственным кадастром недвижимости (ЕГКН) и базой «Физические лица».

Бесплатно 10 соток выдаются лишь один раз в том регионе, где подошла очередь. Остальные заявки аннулируются.

Нельзя встать в очередь, если ранее получили участок от государства бесплатно или нет свободных земель под ИЖС, как в случае с Алматы.

Как встать в очередь на 10 соток

Чтобы встать в очередь на земельный участок, необходимо:

1. Авторизоваться на портале электронного правительства с помощью электронной цифровой подписи.

2. В разделе «Недвижимость», в подразделе «Земельные отношения», выбрать услугу «Просмотр или постановка на очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (10 соток)».

3. Нажать на «Заказать услугу онлайн».

При подаче заявления необходимо выбрать тип заявления «Постановка на очередь», после чего выбрать регион, подписать запрос с помощью ЭЦП.

Кто может подать заявку

Подать заявку на 10 соток может каждый совершеннолетний казахстанец независимо от того, имеются ли у него в собственности другие земельные участки, квартиры или дома.

Как проверить очередь на 10 соток

Проверить очередь на земельный участок можно на портале электронного правительства, выбрав услугу «Просмотр или постановка на очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (10 соток)». Для этого нужна ЭЦП.

Также просмотр очереди доступен на Публичной кадастровой карте Единого государственного кадастра недвижимости (map.gov4c.kz), для просмотра потребуется ввести Ф.И.О.

Для проверки очереди необходима ЭЦП либо указать Ф.И.О. Только при наличии ИИН проверить очередь нельзя.

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