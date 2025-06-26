Более 4 млн казахстанцев стоят в очереди на бесплатный земельный участок для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), или проще — 10 соток от государства.

Krisha.kz собрала свежие данные из регионов: где участки уже готовы к выдаче, где очередь двигается быстрее, а где шансов получить землю в ближайшие 10–15 лет почти нет.

Кто может получить 10 соток бесплатно

Подать заявку на 10 соток может любой совершеннолетний казахстанец, независимо от наличия другого жилья или земельного участка. Получить землю можно в любом регионе страны.

Встать в очередь и получить землю можно в любом городе или регионе Казахстана, независимо от места проживания и прописки.

Участки выдаются только на подготовленных территориях — с подведёнными водо- и электросетями.

Главное требование — после получения участка на нём нужно построить дом.

Чаще всего на освоение участка, то есть на начало строительных работ, даётся три года (срок указывается в договоре). Если не начать строить, участок вернут в госфонд.

Земля сначала предоставляется в аренду. Участок переходит в собственность после получения акта приёмки готового дома.

Очередь на 10 соток в 2025 году

Очередь на бесплатные 10 соток растёт каждый день. В прошлом году, по официальным данным, в ней числилось 3.9 млн человек, сейчас количество превысило 4 млн.

По данным, предоставленным региональными управлениями земельных отношений на официальный запрос Krisha.kz, самая большая очередь в Алматинской области — более 1.2 млн человек.

Топ-5 регионов с самой длинной очередью

Алматинская — 1 284 488 чел. Туркестанская — 469 300. Акмолинская — 316 342. Актюбинская — 202 723. Атырауская — 168 140.

Сколько человек ждут землю в городах:

Шымкент — 280 302.

Астана — 247 795.

Атырау — 133 778.

Тараз — 130 477.

Уральск — 110 140.

Семей — 32 220.

Кокшетау — 32 095.

Где очередь самая короткая

Наименьшее количество заявлений в области Улытау — 16 647 человек.

Следом идут:

Область Абай — 35 тыс.

ВКО — 45.7 тыс.;

Павлодарская область — 59 тыс.

Сколько участков выделят в 2025 году

Данные по регионам, где уже есть готовые участки к выдаче:

Информация будет дополнятся, по мере поступления данных в редакцию.

Где выделят участки по 10 соток

В Акмолинской области очередникам выделят готовые участки в г. Макинск, Буландынский район.

В Туркестанской области готовят к выдаче участки в Тюлькубасском, Жетысайском, Созакском и Келесском районах. Кстати, с 2018 года здесь выдали больше 17 тыс. участков, то есть в среднем больше 2 тыс. ежегодно.

В Таразе после подведения коммуникаций планируют выделить 524 участка в жилом массиве в конце улицы Аскарова и 341 участок в массиве Хамукат.

Где готовят участки

В некоторых регионах ведётся подготовка: к участкам подводят коммуникации, присоединяют дачные массивы, оформляют земли и меняют их целевое назначение. Без этого выдать участки нельзя.

Так, в Алматинской области для раздачи 10 соток планируют присоединить 23 дачных массива общей площадью 123 гектара.

В области Улытау для выдачи готовят участки по 10 соток в мкр Байконыс в г. Сатпаев и 150 участков в Жанааркинском районе.

В Семее определены 10 жилых массивов общей площадью 4.5 тыс. га (около 17.5 тыс. участков), где раздадут участки:

Аксай. Суык Булак. Бобровка. Жаркын. Ак Кайын. Жибек Жолы. Малая Актюба. Степной. Красный кордон. Водный.

И ещё 42 га земли — в г. Курчатове.

Можно ли получить 10 соток в Астане и Алматы?

В мегаполисах, Астане и Алматы, давно нет свободных участков.

В Астане спрос на получение земельных участков под ИЖС в 25 раз превышает проектные мощности генплана, говорится в официальном ответе УЗО.

В Шымкенте очередь не двигается с 2008 года.

Сколько лет ждать свои 10 соток

Официальной информации о сроках ожидания нет, только примерные данные:

Западно-Казахстанская область: 5–10 лет.

Карагандинская область: 10–15 лет.

Актюбинская область: 8–12 лет.

Срок ожидания зависит не только от региона, но и от конкретного района.

Как встать в очередь на 10 соток

Подать заявление можно через eGov либо мобильное приложение eGov Mobile:

В разделе «Недвижимость» выбрать «Постановка в очередь на получение земельного участка для ИЖС».

Выбрать регион, указать тип заявления — «Постановка на очередь».

Важно: право на бесплатный участок предоставляется один раз.

Проверить текущий номер в очереди можно также на eGov или в мобильном приложении, кликнув «Актуализация ранее поданных заявлений».

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