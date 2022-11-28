Бесплатные 10 соток земли от государства: каждый гражданин РК имеет на них право

Земельный надел под индивидуальное жилищное строительство предоставляется в частную собственность в размере 0,10 гектара совершенно бесплатно. При этом неважно, имеется ли у заявителя собственная недвижимость, частные владения или нет.

Главное, стоит учесть, что передача участка в собственность переходит лишь после того, как на нём начато строительство дома, до этого момента земля находится в платной аренде у государства. При трёхлетнем простое участки изымают, передает info.homsters.kz

Для получения бесплатных 10 соток земли нужно встать в очередь — обратиться в акимат города, района или села, где вы хотите получить участок или подать заявление на Egov.kz.

При личном присутствии достаточно собственноручно написанного заявления и документа, удостоверяющего личность, если же заявление подаётся через электронный портал, то всё, что нужно иметь — ключ ЭЦП, которым, собственно, и будет подписан документ.

Пошаговая инструкция:

На главной странице сайта нужно выбрать раздел «Недвижимость», затем рубрику «Земельные отношения», а в ней — услугу «Просмотр или постановка на очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (10 соток)» и нажать кнопку «Заказать услугу онлайн». Далее нужно выбрать тип заявления — «Постановка на очередь» и определиться, в каком населенном пункте вы хотите получить 10 соток земли.

Обращение должны рассмотреть в течение 10 дней, после чего система выдает документ, подтверждающий, что вы встали в очередь.

В целом, процедура довольно простая, однако стоит учитывать, что очереди на бесплатные участки уже очень длинные, особенно в густонаселенных регионах.

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