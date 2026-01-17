Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральная прокуратура предупреждает о новой схеме интернет-мошенничества.

По данным зарубежных источников, злоумышленники под видом бесплатных электронных книг распространяют в Telegram вредоносные файлы.

Схема обмана предельно проста: пользователю приходит сообщение о якобы доступе к большой библиотеке книг без ограничений. После запроса нужного издания бот, имитируя работу реального сервиса, формирует краткое описание сюжета, однако вместо чтения или загрузки книги предлагает установить «специальное приложение».

Установка такого файла может привести к серьезным последствиям — краже паролей и денежных средств, получению доступа к перепискам и фотографиям, удаленному управлению смартфоном и утрате персональных данных.

Специалисты напоминают, что установка сторонних приложений из неофициальных источников несет высокий риск для безопасности устройств. «Бесплатные книги» с опасным финалом: казахстанцев предупреждают о новой схеме мошенничества

