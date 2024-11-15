Бесплатные лекарства продавали в аптеках: Минздрав выявил нарушения

В Казахстане зафиксированы случаи продажи лекарств, которые должны выдаваться пациентам бесплатно. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает informburo.kz

Проверка проводилась с использованием системы маркировки и охватила период с 1 июля 2024 года. В результате по всей стране выявлено 4114 препаратов, реализованных через аптеки, несмотря на то что они предназначались для обеспечения в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

Итоги проверок

Минздрав провёл внеплановые проверки 74 объектов. По их результатам:

— 31 организация привлечена к административной ответственности, сумма штрафов составила 12,3 млн тенге;

— 43 компаниям выданы предписания об устранении нарушений.

Как лекарства попадали в продажу

Также установлены факты незаконной реализации препаратов, полученных пациентами бесплатно через медицинские учреждения. В ряде случаев такие лекарства оказывались в аптечных сетях.

Среди выявленных препаратов:

— растворы натрия хлорида и глюкозы для инфузий;

— антибиотики;

— лекарства для лечения хронических заболеваний.

Нарушения в системе маркировки

По данным Центра развития цифровой экономики, выявлены системные нарушения при использовании кодов маркировки:

— зафиксировано 35 537 случаев повторного вывода препаратов из оборота;

— 480 752 раза один и тот же код использовался разными участниками;

— 1140 объектов повторно вывели из оборота 15 614 кодов.

Материалы переданы в ведомства

По всем выявленным фактам материалы направлены в Агентство по финансовому мониторингу и антикоррупционную службу. В настоящее время продолжаются дополнительные проверки.

