Бесплатные лекарства продавали в аптеках: Минздрав выявил нарушения

В Казахстане зафиксированы случаи продажи лекарств, которые должны выдаваться пациентам бесплатно. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает informburo.kz
Проверка проводилась с использованием системы маркировки и охватила период с 1 июля 2024 года. В результате по всей стране выявлено 4114 препаратов, реализованных через аптеки, несмотря на то что они предназначались для обеспечения в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).
Итоги проверок
Минздрав провёл внеплановые проверки 74 объектов. По их результатам:
— 31 организация привлечена к административной ответственности, сумма штрафов составила 12,3 млн тенге;
— 43 компаниям выданы предписания об устранении нарушений.
Как лекарства попадали в продажу
Также установлены факты незаконной реализации препаратов, полученных пациентами бесплатно через медицинские учреждения. В ряде случаев такие лекарства оказывались в аптечных сетях.
Среди выявленных препаратов:
— растворы натрия хлорида и глюкозы для инфузий;
— антибиотики;
— лекарства для лечения хронических заболеваний.
Нарушения в системе маркировки
По данным Центра развития цифровой экономики, выявлены системные нарушения при использовании кодов маркировки:
— зафиксировано 35 537 случаев повторного вывода препаратов из оборота;
— 480 752 раза один и тот же код использовался разными участниками;
— 1140 объектов повторно вывели из оборота 15 614 кодов.
Материалы переданы в ведомства
По всем выявленным фактам материалы направлены в Агентство по финансовому мониторингу и антикоррупционную службу. В настоящее время продолжаются дополнительные проверки.
