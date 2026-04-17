Газ приходит в регионы: где его подключат

В Казахстане продолжается расширение газовой инфраструктуры. Сегодня доступ к природному газу уже имеют около 13 миллионов жителей, сообщает BAQ.kz.
По планам, к концу 2026 года уровень газификации в стране достигнет 64,3%. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 62,4%.
В текущем году реализуется 40 проектов по газификации. Ожидается, что благодаря им более 32 тысяч человек в 10 населённых пунктах получат возможность подключиться к природному газу.
Работы ведутся сразу в нескольких регионах: Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях, а также в областях Улытау и Жетысу.
Параллельно продолжается строительство первого этапа второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент». До конца года планируется завершить его линейную часть. Пропускная способность газопровода составит до 10 миллиардов кубометров газа в год.
