До 7 млн на жильё: как семья из Кызылорды начала новую жизнь в Лисаковске

Асемгуль Аширбекова — участница государственной программы «Переселение». Сегодня она работает в реабилитационном центре в Лисаковске, где помогает особенным детям, проводя восстановительный массаж.

Переезд с юга на север

В Костанайскую область семья переехала из Кызылординской области в июле 2025 года. По словам Асемгуль, государство оказало поддержку с жильём и адаптацией. О программе они узнали из новостей, а многие знакомые уже успели воспользоваться этой возможностью.

Переезд стал шансом изменить условия жизни — сменить жаркий климат юга на более умеренный в Лисаковске.

Асемгуль — многодетная мама. Трое её детей учатся в школе имени Абая, ещё один посещает детский сад «Нурлыжол». Супруг работает в железнодорожной сфере. Семья отмечает, что город привлёк их доброжелательной атмосферой, развитой детской инфраструктурой и безопасностью.

Новая жизнь и профессия

В прошлом году семья приобрела трёхкомнатную квартиру в центре города. Это значительно упростило повседневную жизнь, особенно для детей.

По образованию Асемгуль — фельдшер. Позже она получила дополнительную квалификацию по остеопатии и лечебному массажу, что позволило ей найти работу и реализовать себя на новом месте.

Изменения в программе

В 2026 году программа переселения в северные регионы Казахстана была обновлена. Теперь подача заявок полностью переведена в электронный формат.

Как пояснила руководитель карьерного центра Лисаковска Галия Полтарадинa, заявитель — глава семьи — должен зарегистрироваться как безработный в регионе выбытия и подать заявку через платформу «Мигрейшн», размещённую на электронной бирже труда «Enbek». В заявлении указываются все члены семьи.

Условия и поддержка

После одобрения заявки семья переезжает в Костанайскую область, где с ней заключается социальный контракт сроком на пять лет. В течение этого времени участники программы обязаны проживать и работать в регионе.

Государство предоставляет материальную помощь на переезд — 70 МРП на каждого члена семьи.

Также изменились условия приобретения жилья. Если ранее компенсировалась часть стоимости квартиры, то теперь для городских жителей предусмотрены ипотечные займы. При этом первоначальный взнос субсидируется государством — до 7 миллионов тенге (1625 МРП).

В сельской местности условия остались прежними: предоставляется до 1625 МРП на покупку жилья без необходимости оформления кредита.

Несмотря на изменения, программа остаётся важным инструментом поддержки переселения и развития северных регионов страны.

Газ приходит в регионы: где его подключат В Казахстане продолжается расширение газовой инфраструктуры. Сегодня доступ к природному газу уже имеют около 13...

Дополнительная пожизненная пенсия за счет работодателя доступна миллионам казахстанцев В Казахстане продолжается развитие пенсионной системы. Один из ключевых инструментов — обязательные пенсионные взносы работодателя...

Стройка несмотря на запрет: костанайцы требуют остановить объект Жители дома №3 по проспекту Аль-Фараби в Костанае обеспокоены строительством объекта прямо под своими окнами....