Минус на счетах ЕНПФ: казахстанцам объяснили причину колебаний

Казахстанцы начали замечать снижение сумм на своих пенсионных счетах. Вкладчики сообщают о «минусах» от 50 до 150 тысяч тенге, что вызвало волну вопросов и обеспокоенности, передает tengrinews.kz

Что произошло

В редакции СМИ поступили обращения от граждан, которые обнаружили уменьшение накоплений. Некоторые отмечают, что сумма могла снижаться в течение нескольких дней, а затем частично восстанавливаться.

Такие колебания особенно тревожат тех, кто планировал использовать пенсионные излишки — например, для погашения ипотеки.

Почему появился «минус»

Как пояснили в Национальный банк Казахстана, снижение связано с укреплением тенге к доллару США.

С начала 2026 года курс доллара снизился с 505,53 до 478,77 тенге. Поскольку почти 39% пенсионных активов размещены в иностранной валюте, это привело к так называемой отрицательной курсовой переоценке.

Специалисты подчёркивают: речь идёт не о реальных потерях, а о временных изменениях стоимости активов.

Это убытки или нет

В Нацбанке отмечают, что инвестиционный доход остаётся положительным. По итогам первого квартала 2026 года он составил 271 миллиард тенге.

За последние 12 месяцев вкладчикам начислено около 2,5 триллиона тенге инвестиционного дохода.

Почему сумма меняется

Пенсионные накопления инвестируются в различные инструменты — государственные облигации, акции, банковские продукты и другие активы. Их стоимость зависит от ситуации на рынках, курсов валют и инфляции.

Поэтому краткосрочные колебания — нормальное явление для инвестиционной системы.

Как устроены накопления

На 1 апреля 2026 года активы Единый накопительный пенсионный фонд составляют 25,8 триллиона тенге. Из них:

— 61,1% размещено в тенге;

— 38,9% — в иностранной валюте.

Внутри страны средства в основном инвестированы в государственные ценные бумаги и инструменты Нацбанка.

Что важно знать вкладчикам

В Нацбанке рекомендуют оценивать доходность пенсионных накоплений на длинной дистанции, а не по краткосрочным изменениям.

Финансовые рынки подвержены колебаниям, и временные «просадки» — это естественная часть инвестиционного процесса, которая со временем может компенсироваться ростом доходности.

