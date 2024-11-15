Бесплатные лекарства продавали за деньги: в Казахстане выявили более 27 тысяч упаковок





За последние два года система маркировки позволила выявить в аптеках Казахстана незаконную продажу более 27 тысяч упаковок лекарств, предназначенных для бесплатной выдачи. Об этом сообщил вице-министр торговли и интеграции Асет Нусупов, передаёт LS.

По его словам, препараты имели отметку «тегін» — «бесплатно», однако данные чеков показали, что за них брали деньги. За нарушения 31 организацию оштрафовали на общую сумму 12,3 миллиона тенге. Ещё 43 аптекам выдали предписания.

Мониторинг также зафиксировал 7,5 тысячи случаев продажи просроченных препаратов у более тысячи участников оборота и свыше 470 тысяч случаев повторной продажи упаковок с уже нанесённым кодом маркировки. Через приложение Naqty Onim потребители направили почти 10 тысяч обращений о нарушениях требований маркировки.

По данным ведомства, ежедневно в стране продают около 750–960 тысяч упаковок лекарств. Система позволяет отслеживать их происхождение, объёмы продаж и цены.