Бесплатные лекарства в Казахстане: при каких условиях и где можно получить

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При каких заболеваниях выдаются бесплатные медикаменты и что делать, если пациент их не получает, читайте в Sputnik Казахстан.
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Когда казахстанцы могут претендовать на бесплатные лекарства?
В Казахстане в рамках государственного обеспечения бесплатной медицинской помощью безвозмездно на амбулаторном уровне выделяют 264 препарата.
Бесплатные лекарства положены всем гражданам страны на основании приказа министра здравоохранения от 29 августа 2017 года №666 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе обеспечении отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными или льготными лекарственными средствами и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне» с учетом изменений, утвержденных приказом министра здравоохранения от 14 марта 2018 года.
В документе перечислены заболевания, при которых предусмотрено обеспечение бесплатными лекарственными средствами, а также сам перечень препаратов.
При каких болезнях выдают бесплатные лекарства
Медикаментами за счет госказны обеспечиваются пациенты, состоящие на диспансерном учете со следующими заболеваниями:
- ишемическая болезнь сердца;
- артериальная гипертензия;
- аритмия;
- хроническая сердечная недостаточность;
Астанчанин с редкой болезнью получил лекарства на 630 тысяч долларов
- больные с протезированными клапанами сердца;
- хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени;
- вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента;
- язвенный колит, болезнь Крона;
- язвенный колит;
- язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;
На какие лекарства чаще всего жалуются в Казахстане
- гематологические заболевания, включая гемобластозы и апластическую анемию;
- железодефицитная анемия;
- наследственные дефициты факторов свертывания крови;
- аутоиммунные заболевания и иммунодефицитные состояния;
- диабет сахарный.
Как получить бесплатные лекарства
Для получения бесплатных медикаментов на амбулаторном уровне пациент, в первую очередь, должен быть прикреплен к поликлинике, состоять на диспансерном учете, при этом его данные должны быть внесены в реестр прикрепленного населения.
Какие лекарства в Казахстане можно будет купить без рецепта
Несколько шагов для получения бесплатных медикаментов:
- Необходимо прикрепиться к поликлинике по месту жительства;
- встать на диспансерный учет и находиться под наблюдением врачей, в том числе у участкового терапевта или профильного специалиста;
- получить бесплатный рецепт в случае, если заболевание включено в перечень, утвержденный приказом министра здравоохранения №666. Отметим, что соответствующий рецепт выписывается только участковыми врачами и профильными специалистами медицинских организаций;
- получить лекарства по рецепту в аптеке (при поликлинике), являющейся поставщиком услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. При
- получении медикаментов пациент должен иметь при себе удостоверение личности и рецепт.
Рецептурные медикаменты выдаются одному пациенту только раз в месяц. Между тем количество выписанного препарата указывается из расчета курса лечения, а для нуждающихся в постоянном (длительном) лечении – из расчета трех месяцев.
Что делать, если в аптеке вам отказали в выдаче лекарств
В случае, если фармацевт отказывается выдавать медикаменты или просит заплатить за них, то вы можете обратиться в Лекарственный информационно-аналитический центр по номеру горячей линий 1439, который создан при министерстве здравоохранения Казахстана.
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