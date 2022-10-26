Бесплатные лекарства в Казахстане: при каких условиях и где можно получить

При каких заболеваниях выдаются бесплатные медикаменты и что делать, если пациент их не получает, читайте в Sputnik Казахстан.

Когда казахстанцы могут претендовать на бесплатные лекарства?

В Казахстане в рамках государственного обеспечения бесплатной медицинской помощью безвозмездно на амбулаторном уровне выделяют 264 препарата.

Бесплатные лекарства положены всем гражданам страны на основании приказа министра здравоохранения от 29 августа 2017 года №666 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе обеспечении отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными или льготными лекарственными средствами и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне» с учетом изменений, утвержденных приказом министра здравоохранения от 14 марта 2018 года.

В документе перечислены заболевания, при которых предусмотрено обеспечение бесплатными лекарственными средствами, а также сам перечень препаратов.

При каких болезнях выдают бесплатные лекарства

Медикаментами за счет госказны обеспечиваются пациенты, состоящие на диспансерном учете со следующими заболеваниями:

ишемическая болезнь сердца;

артериальная гипертензия;

аритмия;

хроническая сердечная недостаточность;

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больные с протезированными клапанами сердца;

хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени;

вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента;

язвенный колит, болезнь Крона;

язвенный колит;

язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;

На какие лекарства чаще всего жалуются в Казахстане

гематологические заболевания, включая гемобластозы и апластическую анемию;

железодефицитная анемия;

наследственные дефициты факторов свертывания крови;

аутоиммунные заболевания и иммунодефицитные состояния;

диабет сахарный.

Как получить бесплатные лекарства

Для получения бесплатных медикаментов на амбулаторном уровне пациент, в первую очередь, должен быть прикреплен к поликлинике, состоять на диспансерном учете, при этом его данные должны быть внесены в реестр прикрепленного населения.

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Несколько шагов для получения бесплатных медикаментов:

Необходимо прикрепиться к поликлинике по месту жительства;

встать на диспансерный учет и находиться под наблюдением врачей, в том числе у участкового терапевта или профильного специалиста;

получить бесплатный рецепт в случае, если заболевание включено в перечень, утвержденный приказом министра здравоохранения №666. Отметим, что соответствующий рецепт выписывается только участковыми врачами и профильными специалистами медицинских организаций;

получить лекарства по рецепту в аптеке (при поликлинике), являющейся поставщиком услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. При

получении медикаментов пациент должен иметь при себе удостоверение личности и рецепт.

Рецептурные медикаменты выдаются одному пациенту только раз в месяц. Между тем количество выписанного препарата указывается из расчета курса лечения, а для нуждающихся в постоянном (длительном) лечении – из расчета трех месяцев.

Что делать, если в аптеке вам отказали в выдаче лекарств

В случае, если фармацевт отказывается выдавать медикаменты или просит заплатить за них, то вы можете обратиться в Лекарственный информационно-аналитический центр по номеру горячей линий 1439, который создан при министерстве здравоохранения Казахстана.

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